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إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ"كورونا"

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إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ"كورونا" إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ"كورونا"
50 ألف شخص يشاركون في المرحلة الثالثة

إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ

أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية "سي.إن.بي.جي" وشركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية، اليوم السبت، أن أربعة بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد ، حيث تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من المرض.

وأوضحت المجموعة والشركة أن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين، وفقاً لـ "رويترز".

وتوقع نائب رئيس المجموعة تشانغ يون تاو، أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة، التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو عشرة بلدان.

وبيّن أن دولاً أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا من لقاحاتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنويا بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، وقال إنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة.


وبدأت تجارب بالفعل في الإمارات والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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