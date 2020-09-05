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بعد ارتفاع مؤشرات الأداء.. تكريم 100 موظف وموظفة بـ"صحة الطائف"

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بعد ارتفاع مؤشرات الأداء.. تكريم 100 موظف وموظفة بـ"صحة الطائف" بعد ارتفاع مؤشرات الأداء.. تكريم 100 موظف وموظفة بـ"صحة الطائف"
لتميزهم في تقديم الخدمات الصحية للمراجعين وحصولهم على شهادات الاعتماد من "سباهي"

بعد ارتفاع مؤشرات الأداء.. تكريم 100 موظف وموظفة بـ

كرم مدير عام الإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية بوزارة الصحة ١٠٠ موظف وموظفة بالمراكز الصحية وإدارات الصحة العامة بصحة الطائف، نظير ما قدموه من تميز في برامج الرعايه الصحية الأولية لخدمة المرضى والمراجعين؛ وهو ما أسهم في ارتفاع مؤشرات الأداء.

وشمل التقييم: برامج التطعيمات، وهشاشه العظام، ومكافحه الأمراض المعدية، والجودة، وبرامج الصحة المدرسية، والتثقيف الإكلينيكي ومؤشرات قياس الأداء، بالإضافة إلى الحصول على شهادات الاعتماد "سباهي" لبعض المراكز الصحية.

وبتلك المناسبة، قدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، شكره وتقديره للموظفين والموظفات على جهودهم للارتقاء بالخدمات الصحية، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهد ومواصلة العمل لتطبيق معايير الجودة بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، والاستعداد للعودة بعد الانتهاء من جائحة "كورونا" لإعادة الوضع أفضل مما كان، وإعادة جدولة مراجعي عيادات الأمراض المزمنة، والعمل على توفير جميع احتياجاتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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