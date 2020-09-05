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ضربة شمس تنهي حياة عامل وافد في الأردن

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ضربة شمس تنهي حياة عامل وافد في الأردن ضربة شمس تنهي حياة عامل وافد في الأردن

جى بي سي نيوز :- توفي عامل وافد من الجنسية المصرية في الاغوار الشمالية اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته بأعراض ضربة شمس.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، ان العامل البالغ من العمر 40 عاماً كان أُسعف بحالة صحية سيئة الى المستشفى عصر أمس من احدى المزارع التي كان يعمل بها ببلدة الكريمَّة، حيث تم تشخيص حالته بالإصابة بضربة شمس .
واضاف انه تم ادخال العامل الى غرفة العناية الحثيثة، إلا انه توفي اليوم جراء تدهور حالته الصحية، مشيراً الى أنه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة .

 

جي بي سي نيوز

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