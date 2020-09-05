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"شؤوون الحرمين" تجتمع لتفعيل التقنية والتطبيقات الإلكترونية

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"شؤوون الحرمين" تجتمع لتفعيل التقنية والتطبيقات الإلكترونية "شؤوون الحرمين" تجتمع لتفعيل التقنية والتطبيقات الإلكترونية
"المقوشي" يؤكد أهمية الجولات الميدانية في مواقع العمل

عقدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، اليوم، اجتماعًا لتفعيل التقنية والتطبيقات برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمان بن صالح المقوشي بحضور جميع مديري العموم ومساعديهم في الإدارات المرتبطة بالوكالة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وذلك في مبنى مكتبة الحرم.

وشهد الاجتماع انطلاق العمل بما تضمنته استراتيجية الرئاسة "حرمين" وخطة الرئاسة 2020 و 2024 من مبادرات وخطط وبرامج، مع التأكيد على ضرورة العمل مع جميع الشركاء على أسس راسخة منطلقة من مهام وأدلة إجرائية وخطط تشغيلية ذات كفاءة لضبط العمل وتنفيذه دون أن يتأثر بتغير مواقع الزملاء مستقبلا.

وأكد "المقوشي" على أهمية الجولات الميدانية في مواقع العمل ومضاعفة الجهود للعاملين في الميدان، والتعامل مع أي ملاحظة تطرأ فوراً واستقبال أي ملاحظة تصل ومعالجتها في أسرع وقت، والارتقاء بمنظومة العمل وأهمية المتابعة الدائمة والعمل المستمر على تطوير الأداء وضرورة الحرص على تفعيل التقنية والتطبيقات الإلكترونية في جميع الخدمات والمهام.

وأشاد وكيل الرئيس العام بما تحقق من إنجازات عظيمة، وحرفية عالية في تنفيذ الخطط التشغيلية في الرئاسة خلال عام ١٤٤١هـ بدعم ومتابعة وإشراف الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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