3 ميداليات للأخضر السعودي للتايكوندو في البطولة العربية الافتراضية

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بتنظيم الجامعة الملكية المغربية.. وشهدت مشاركة أولى للاعبات

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو التي انطلقت في 25 أغسطس وتختتم غداً في الـ 6 من سبتمبر الجاري .

وحقق الأخضر ‏3 ميداليات "فضيتين وبرونزية "، حيث حقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عامًا، ونال سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عاماً، وجاءت البرونزية عن طريق زهير أبو الرحي لفئة تحت 50 عامًا.

ومثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون: الحسن آل هنيدي ومهدي سليم وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي بإشراف من الكابتن زهير أبو الرحي .

وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للإناث بتواجد اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربة فاطمة حموا.

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