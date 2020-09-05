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العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"

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إجراء الفحص المخبري لـ4.219 مريضاً.. وصرف الأدوية لـ 13.300 حالة

العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 8.840 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 955 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 121 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 1.534 فرداً، وعيادة الولادة 99 حالة، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 3.015 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 2.256 فرداً.

وأجرى الفحص المخبري لـ 4.219 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 13.300 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 23 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 18 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.643 شخصاً.

العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في

العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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