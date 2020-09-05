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غدًا.. انطلاق مؤتمر طب الأسرة في الدمام مستهدفًا ممارسي الوطن العربي

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غدًا.. انطلاق مؤتمر طب الأسرة في الدمام مستهدفًا ممارسي الوطن العربي غدًا.. انطلاق مؤتمر طب الأسرة في الدمام مستهدفًا ممارسي الوطن العربي
يستمر 6 أيام بمشاركة نخبة من الأطباء بحضور يتجاوز 700 ممارس

غدًا.. انطلاق مؤتمر طب الأسرة في الدمام مستهدفًا ممارسي الوطن العربي

تنظم الجمعية لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرها السنوي هذا العام عن طريق قنوات التعليم الافتراضي، وسينطلق المؤتمر من مكتب الجمعية في المنطقة الشرقية غداً الأحد الموافق السادس من سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر لمدة ستة أيام.

وقال الدكتور هادي العنزي رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر ورئيس مكتب الشرقية للجمعية: إن عقد هذا المؤتمر في هذه الفترة ما هو إلا مثال على عزيمة وإصرار أبناء هذا البلد المعطاء؛ حيث لم تثنِ عزائمهم جائحة كورونا عن مواصلة البحث والجهد والتعلم ليكونوا على أتم استعداد لخدمة أهلهم ووطنهم.

وشدّد العنزي على أهمية هذا المؤتمر؛ كونه يخدم طب الأسرة الذي يعتبر أساس التحول الوطني في قطاع الصحة، وهو ما جعل المؤسسات الصحية في البلد تدعم وتتبنى هذا المؤتمر؛ مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمجلس الصحي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأكد الدكتور هادي العنزي على استمرار الجمعية السعودية بتقديم كل ما من شأنه تطوير وتدريب الممارس الصحي.

يشار إلى أن هذا المؤتمر يعتبر الأكبر لطب الأسرة في المنطقة، ومن المتوقع أن يتجاوز الحضور أكثر من 700 ممارس صحي من المملكة ومنطقة الخليج العربي.

واستقطب نخبة من المتحدثين ذوي الخبرة والاختصاص من كافة القطاعات الصحية في المنطقة، شملت مركز "جونزهبكنز" أرامكو، والخدمات الصحية في الحرس الوطني، والتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى نخبة من ذوي الاختصاص من جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام.الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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