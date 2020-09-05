أخبار عاجلة

مشاهد حارة وجدل خارج عن المألوف.. من يواجه مسلسل "شارع شيكاغو"؟ -
مليون و٥٠٠ الف حالة تعدي على الأراضي الزراعية".. اضرار التعديات على الأراضي الزراعية -
رئيس قطاع الارشاد الزراعي : تجريف الأراضي الزراعية له اثار سلبيه على كل المواطنين -
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر -
توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر -
إخوان الدم.. انشقاقات وصراعات واتهامات بالفساد بين عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا وبريطانيا -
رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠ -
الوجه الآخر | واضح إن سارة هتبدأ تقلق من أختها فرح وتغير على جوزها.. يا ترى هتكشف الحقيقة -
الوجه الآخر | اتخانق مع مراته وعايرها إنها مش بتخلف عشان رفضت تشاركه في مشروع جديد! -
الوجه الآخر | سارة دورت على فرح أختها واديتلها ورثها من نصيبها.. يا ترى هتوافق تقعد معاها في البيت؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي

Print
خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي
لامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعقّد الأوضاع

خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي

أعلنت الهند والصين، اليوم السبت، الاتفاق على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.

وفي أعلى تواصل سياسي مباشر بين البلدين منذ اندلاع التوتر على الحدود في مايو الماضي، اجتمع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الصيني وي فنغ خه أمس، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية في بيان نقلته "رويترز"، أن البلدين اتفقا على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقّد الوضع، أو يصعّد الأمور في المناطق الحدودية.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية على موقعها الإلكتروني، أنه يتعين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوتر الراهن.

ونشر الجانبان قوات إضافية على طول الحدود الممتدة في غرب جبال الهيمالايا بعد اشتباك في يونيو قُتل خلاله 20 جندياً هندياً، ولم تعلن الصين عدد الضحايا في صفوف قواتها.الهند الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية