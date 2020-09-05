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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع السودان حكومة وشعبا في أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح السودان.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "خالص التضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت الى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".