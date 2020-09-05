أخبار عاجلة

مشاهد حارة وجدل خارج عن المألوف.. من يواجه مسلسل "شارع شيكاغو"؟ -
مليون و٥٠٠ الف حالة تعدي على الأراضي الزراعية".. اضرار التعديات على الأراضي الزراعية -
رئيس قطاع الارشاد الزراعي : تجريف الأراضي الزراعية له اثار سلبيه على كل المواطنين -
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر -
توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر -
إخوان الدم.. انشقاقات وصراعات واتهامات بالفساد بين عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا وبريطانيا -
رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠ -
الوجه الآخر | واضح إن سارة هتبدأ تقلق من أختها فرح وتغير على جوزها.. يا ترى هتكشف الحقيقة -
الوجه الآخر | اتخانق مع مراته وعايرها إنها مش بتخلف عشان رفضت تشاركه في مشروع جديد! -
الوجه الآخر | سارة دورت على فرح أختها واديتلها ورثها من نصيبها.. يا ترى هتوافق تقعد معاها في البيت؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد السيول والفيضانات.. : أتضامن مع السودان ومستعدون للدعم

Print
بعد السيول والفيضانات.. السيسي: أتضامن مع السودان ومستعدون للدعم بعد السيول والفيضانات.. : أتضامن مع السودان ومستعدون للدعم

مصراوي Masrawy

01:12 م السبت 05 سبتمبر 2020

كتب- محمد سامي:
أعرب الرئيس عبدالفتاح ، عن تضامنه مع السودان حكومة وشعبا في أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح السودان.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "خالص التضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت الى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس استعداد الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".

3

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأسمرات انجاز مصرى غير حياة الشباب من عاطلين الي محترفي صناعة الساعات

الأسمرات انجاز مصرى غير حياة الشباب من عاطلين الي محترفي صناعة الساعات

تطوير جسر السويس ... شوارع مصر الجديدة تودع سنوات الزحام

تطوير جسر السويس ... شوارع مصر الجديدة تودع سنوات الزحام

عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر

عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر

توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر

توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر

شبكة عيون الإخبارية