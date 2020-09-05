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هذه متطلبات الدول الأوروبية "الشينغن" لدخول السعوديين والمقيمين للسياحة

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هذه متطلبات الدول الأوروبية "الشينغن" لدخول السعوديين والمقيمين للسياحة هذه متطلبات الدول الأوروبية "الشينغن" لدخول السعوديين والمقيمين للسياحة
الإجراءات الأسهل في فرنسا وإسبانيا

هذه متطلبات الدول الأوروبية

كشفت الخطوط العربية ، عن متطلبات وشروط السفر إلى دول أوروبا التي تسمح بدخول المسافرين من المملكة إليها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

إيطاليا

طلبت الخطوط السعودية من المسافرين من السعودية إلى إيطاليا، اتباع الإرشادات الصحية بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الإيطالية للحفاظ على صحتك عند السفر مع "السعودية":

- يجب على جميع المسافرين تعبئة نموذج الإفصاح الذاتي وتسليم النسخة الموقعة في مطار المغادرة.

- يجب تعبئة نموذج سبب دخول إيطاليا (مرفق بموقع الخطوط السعودية) وتسليم النسخة الموقعة إلى الشرطة الإيطالية.

ألمانيا

- يجب على المسافرين إلى ألمانيا عمل فحص (المسحة أو PCR) إما خلال 48 ساعة قبل السفر أو خلال 72 ساعة بعد الدخول.

- المسافرون من السعودية إلى ألمانيا مطالبون بالفحص الطبي ويخضعون للحجر الصحي إما في المنزل أو في مكان إقامة مناسب (14 يوماً) ويجب تعبئة نموذج تحديد موقع الراكب وتسليمها إلى السلطات الصحية في مطار الوصول.

- الأشخاص العابرون فقط لمطارات ألمانيا (الترانزيت) يتم استثناؤهم من الحجر الصحي الإلزامي والفحص.

- الحجر الصحي يمكن أن يرفع في حال الحصول على نتيجة فحص سلبية.

فرنسا

- يجب على جميع المسافرين من السعودية إلى فرنسا حمل شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية من المستجد تم الحصول عليها قبل 72 ساعة من الوصول وإلا سوف يخضع الضيف إلى إجراء فحص PCR ومن ثم يتم حجره صحياً حتى صدور نتيجة الفحص.

إسبانيا

- يجب تعبئة وتوقيع نموذج الصحة العامة الإسبانية من خلال موقع الخطوط السعودية أو من خلال تطبيق SpTH والتأكد من الحصول على رمز QR حيث يجب عليك إبراز نسخة ورقية أو إلكترونية منه لدى مكتب المراقبة الصحية في المطار لمواصلة رحلتك.الدول الأوروبية الشينغن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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