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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً "مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
أكد على الجميع أهمية عدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بتكوُّن سحب رعدية ممطرة قد تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ويصاحب هذه التقلبات الجوية جريان السيول وتساقط البَرَد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها من 16 - 40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين، مع شبه انعدام في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية.

وأكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابر.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي"، أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.مديرية الدفاع المدني جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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