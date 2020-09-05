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مشاهد حارة وجدل خارج عن المألوف.. من يواجه مسلسل "شارع شيكاغو"؟
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
مليون و٥٠٠ الف حالة تعدي على الأراضي الزراعية".. اضرار التعديات على الأراضي الزراعية
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
رئيس قطاع الارشاد الزراعي : تجريف الأراضي الزراعية له اثار سلبيه على كل المواطنين
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
إخوان الدم.. انشقاقات وصراعات واتهامات بالفساد بين عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا وبريطانيا
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
الوجه الآخر | واضح إن سارة هتبدأ تقلق من أختها فرح وتغير على جوزها.. يا ترى هتكشف الحقيقة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
الوجه الآخر | اتخانق مع مراته وعايرها إنها مش بتخلف عشان رفضت تشاركه في مشروع جديد!
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
الوجه الآخر | سارة دورت على فرح أختها واديتلها ورثها من نصيبها.. يا ترى هتوافق تقعد معاها في البيت؟
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة مع الشيف هالة فهمى | طريقة عمل فتة الشاورما
مصر
Al Nahar TV
السبت 05 سبتمبر 2020 12:36 مساءً
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