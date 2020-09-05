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تنبيه متقدم يستبق حالة ماطرة على جازان

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تنبيه متقدم يستبق حالة ماطرة على جازان تنبيه متقدم يستبق حالة ماطرة على جازان
تشمل محافظات عدة حتى الـ 8 مساءً

تنبيه متقدم يستبق حالة ماطرة على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، والداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب، والحرث، والطوال، والعيدابي، وضمد، وفرسان، والطرق السريعة المناطق المفتوحة بالمنطقة.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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