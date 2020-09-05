"المسند": التوقعات المطرية مستمرة

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قال: قد تمتدّ الحالة إلى أجزاء من مكة

ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أ.د عبدالله المسند؛ أن التوقعات المطرية مستمرة خلال اليوم السبت.

وقال "المسند": من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة، وقد تمتدّ حتى أجزاء من منطقة مكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة".

وتتكوّن تشكيلات من السحب على مناطق "الرياض، القصيم وحائل" فيما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.‎عبدالله المسند التوقعات المطرية