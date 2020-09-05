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بزعم الاستثمار.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين في الجيزة

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بزعم الاستثمار.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين في الجيزة بزعم الاستثمار.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين في الجيزة

مصراوي Masrawy

11:43 ص السبت 05 سبتمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"- وإحدى السيدات "مقيمين بالقاهرة والجيزة"؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي مُدعين امتلاكهم لثروات مالية ويرغبون في استثمارها بالبلاد.

التحريات أفادت بقيام المتهمين مطالبة ضحاياهم بإيداع مبالغ مالية كرسوم إدارية وشحن بأحد الحسابات البنكية الخاصة بالأخيرة، وضُبط بحوزته (إيصالات استلام نقدية بأسماء المتهمين بلغت مليون جنيه – 4 بطاقات دفع إلكتروني – مبلغ 67 ألف جنيه مصري – 15 تليفون محمول وكمية من الشرائح – جهاز لاب توب ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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