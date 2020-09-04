آخر النهار| التفاصيل الكاملة لقرارات الدولة اتجاه مخالفات البناء مع أحمد السجيني

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الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:20 مساءً
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة"
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:20 مساءً
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط"
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:20 مساءً
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:19 مساءً
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:19 مساءً
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:17 مساءً
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:14 مساءً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:14 مساءً
جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:14 مساءً
متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين
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الأحد 06 سبتمبر 2020 03:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
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الجمعة 04 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
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