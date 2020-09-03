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وزير الخارجية الإماراتي ينوه بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

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وزير الخارجية الإماراتي ينوه بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وزير الخارجية الإماراتي ينوه بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا
أشاد بحرصها على حشد الجهود العالمية لتجاوز الأزمة ومعالجة آثارها

وزير الخارجية الإماراتي ينوه بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

نوه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد " كوفيد ـ 19"، وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب، لافتاً إلى أن رئاسة المملكة للدورة الحالية لمجموعة العشرين المزمع عقد قمة قادتها في الرياض شهر نوفمبر 2020 تتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع جراء تفشي جائحة المستجد.

وأعرب في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20" الذي عقد اليوم، عن ثقته بأن قمة مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة ستقدم إسهاماً بارزاً في مسيرة العمل الدولي المشترك الهادف إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب.

وتوجه وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20"، مشيداً بجهوده البارزة لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين لأهدافها خاصة وأنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تاريخية وإستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال: "إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات العربية ـ العربية بين الأشقاء، فما يربط دولة الإمارات والمملكة ليس فقط علاقات إستراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير ".

وبين أن هذه العلاقات اتخذت آفاقاً أرحب للتعاون الإستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي، الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين البلدين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدماً نحو علاقات أكثر قوة وصلابة.قمة مجموعة العشرين بالرياض فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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