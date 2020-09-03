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قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

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قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل) قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

جى بي سي نيوز : - أعلنت قائمة الدول التي سيتم تسيير رحلات منتظمة منها وإليها، حسب التصنيف اللوني المستند إلى وضعها الوبائي.

وشملت القائمة 42 دولة منها؛ 15 دولة صنفت كدولة "خضراء"، و7 دولة "صفراء"، و20 دولة "حمراء"، وتعتبر هذه القائمة صالحة لغاية 14 أيلول الجاري.

** دول المناطق الخضراء:

كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.

** قائمة دول المناطق الصفراء:

الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

** قائمة دول المناطق الحمراء:

البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق،، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، ، ، إسبانيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ، السودان، سوريا، اليمن.

وكانت الحكومة أعلنت أنه سيتم فتح المطار وتسيير رحلات منتظمة اعتبارا من الثامن من أيلول المقبل.

جي بي سي نيوز

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