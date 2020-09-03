"هواوي" تستعد لتغيير سوق الأجهزة القابلة للارتداء بطرح ساعة "HUAWEI WATCH FIT" الجديدة

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تتميز بشاشة عالية الدقة مقاس 1.64 بوصة وبطارية تدوم 10 أيام

أعلنت شركة "هواوي تك انفستمنت" العربية السعودية المحدودة، اليوم، عن إطلاق أحدث ساعة لياقة، HUAWEI WATCH FIT. ساعة HUAWEI WATCH FIT الرياضية الذكية الأولى من نوعها على الإطلاق مع واجهة مستطيلة عالية الدقة كبيرة وأنيقة وبطارية تدوم 10 أيام.

وتساعد ساعة HUAWEI WATCH FIT المستخدمين في متابعة صحتهم من خلال ميزات تتبع الصحة العلمية وتشجعهم على ممارسة أشكال جديدة من التمارين من خلال مجموعة متنوعة من دورات اللياقة البدنية المتحركة وأنماط التمرين.

متاحة للطلب المسبق ابتداءً من 10 سبتمبر, أحدث ساعة لياقة بدنية من هواوي تستهل حقبة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مما يمثل تحدياً للمستخدمين لتحسين لياقتهم البدنية مع إعادة نظرتهم إلى أدائهم الخاص والعالم من حولهم.

أعد صياغة أسلوبك

وتعد HUAWEI WATCH FIT أول ساعة رياضية ذكية على الإطلاق من هواوي، وهي ذات وجه مستطيل ومستدير، بقياس 1.64 بوصة، وتتيح شاشة الـAMOLED بدقة وضوح عالية والكبيرة والمتناسبة تماماً للمستهلكين الذين يريدون مشاركة دورات اللياقة البدنية المتحركة الخاصة بساعة HUAWEI WATCH FIT وغيرها من الميزات الفريدة، مع حواف نحيفة جداً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة مبهرة وملونة بأقل قدر من الإلهاء.

وتوفر الساعة أكثر من 130 خياراً مختلفاً لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store، يمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة.

وتوفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر.

وتزن الساعة 34 جراماً فقط، وتأتي الساعة بمظهر خفيف وأنيق، وتشمل خيارات ألوان حزام المعصم المواكبة للموضة Mint Green، Sakura Pink، Cantaloupe Orange وGraphite Black التي تمنح المستهلكين القدرة على التعبير عن أنفسهم بمزج الألوان ومطابقتها مع مظهرهم.

ويتمتع تصميم الحزام القابل للتنفس جنباً إلى جنب مع عمر بطارية طويل الأمد لضمان قدرة المستخدمين على ارتداء ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة لأيام.

إعادة تأطير عمر البطارية

وتواصل ساعة HUAWEI WATCH Fit اتجاه هواوي المتمثل في عمر بطارية طويل الأمد في أجهزتها القابلة للارتداء. ومن خلال شحنة واحدة فقط، يمكن أن تستمر ساعة لمدة تصل إلى 10 أيام. ويُعزى ذلك إلى شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة بطريقة ذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة تقنية الشحن السريع من هواوي. ويمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن توفر للساعة الذكية يوم كامل من الاستخدام المعتاد، بينما نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة تصل 70٪.

أعد صياغة صحتك

يزداد وعي المستهلكون بشكل متزايد ببياناتهم الصحية الشخصية. يتطلب الكثير من ميزات التتبع الصحي الشاملة - ومن خلال مراقبة معدل ضربات القلب والنوم وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2).

وتوفر تقنية HUAWEI TruSleep ™ 2.0 مراقبة مرحلة النوم ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي وجودة تنفس النوم وتحليل البيانات الضخمة على ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة. تتعرف الساعة بذكاء حين ينام المستخدم وحين يستيقظ، باستخدام هذه البيانات لتقديم تحليل شامل للنوم توضح المراحل المختلفة مثل النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة واليقظة.

ومن خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي من هواوي، يمكنها تحديد ست مشاكل نوم نموذجية بدقة بما في ذلك صعوبة النوم، والنوم الخفيف، والقلق، والاستيقاظ المبكر، والأحلام الكثيرة، وجدول العمل والراحة غير المنتظمة.

وتتيح تقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen ™ 4.0 المملوكة لهواوي دعم ساعة HUAWEI WATCH FIT لمراقبة معدل ضربات القلب في الخلفية الذكية، وعرض معدل ضربات القلب الحالي للمستخدمين بالإضافة إلى رسم بياني يوضح كيف تغير معدل ضربات القلب خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعد تشكيل لياقتك

وفي الآونة الأخيرة، يجرب الكثير من المستهلكين أشكالاً جديدة من التمارين مثل الركض لمسافات طويلة أو يقومون بممارسة اليوجا أو البيلاتس، ويبدأ الكثير من الناس رحلة لياقة جديدة ويحتاجون إلى رفيق ذكي لإرشادهم على طول الطريق. تمنحك ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة ما تريده مع ميزات ذكية مصممة خصيصاً لمساعدة المستخدمين على ممارسة التمارين في أي وقت وفي أي مكان.

كما أن HUAWEI WATCH FIT هي أول ساعة ذكية من هواوي تدعم مدرباً شخصياً متحركاً يغطي 12 دورة تدريبية بما في ذلك 44 عرض مختلف للوضعيات. وتوفر دورات اللياقة البدنية المتحركة بشكل فردي للمستخدمين تدريباً شخصياً مجانياً فردياً دون الحاجة إلى هاتف ذكي أو أي جهاز آخر.

ويمكن أن تساعد تمارين القوة، وتمارين البطن وغيرها من التمارين للمعتادين على ممارسة التمارين في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "تذكيرات الوقوف" على تذكير المستخدمين بالبقاء نشطين، مما يدفعهم إلى التحرك إذا كانوا يجلسون لمدة تزيد عن ثلاث دقائق.

أعد صياغة التجربة الذكية

وبالإضافة إلى تلك الميزات، تأتي ساعة HUAWEI WATCH Fit أيضاً بميزات ذكية لتجربة حياة أكثر ذكاءً بشكل عام. يتضمن ذلك تذكيرات المكالمات والرسائل الواردة والتقاط صور عن بُعد وحتى التحكم في تشغيل الموسيقى. كل هذه الميزات، مقترنة بعمر بطارية تدوم 10 أيام، تجعلها ساعة ذكية مثالية.هواوي