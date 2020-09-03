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حدث في 8 ساعات| يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا"

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حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا" حدث في 8 ساعات| يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا"

مصراوي Masrawy

08:55 م الخميس 03 سبتمبر 2020

يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت ، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، واجتماع ببحث بداية العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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