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"الأرصاد": أمطار وأتربة على المدينة المنورة

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"الأرصاد": أمطار وأتربة على المدينة المنورة "الأرصاد": أمطار وأتربة على المدينة المنورة
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.
وتستمر الحالة التي تشمل محافظات العلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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