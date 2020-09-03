أخبار عاجلة

أمن دمياط يضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات -
إبراهيم أعاد صناعة رأس كليوباترا باستخدام الشوك والملاعق -
سيول اليمن تفاقم الوضع الإنساني -
صحتك بالدنيا | مشاكل الضعف الجنسي ونصائح للأسنان والتغذية السليمة وإنقاص الوزن | الحلقة الكاملة -
الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موارد الرياض" يضبط "25" مخالفة في شركة لخدمات البترول

Print
"موارد الرياض" يضبط "25" مخالفة في شركة لخدمات البترول "موارد الرياض" يضبط "25" مخالفة في شركة لخدمات البترول
موظفوها يعملون بدون راحة ولا يحصلون على البدل الإضافي

ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة.
وجاءت عمليات الضبط بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض .

وتمثلت المخالفات في عدم وجود إجازة أسبوعية ولا ساعات راحة يومية، حيث يعمل الموظفون 30 يوماً في الشهر بواقع 12 ساعة يومياً وبدون بدل عمل إضافي.
وقد تم استدعاء ممثلي المنشأة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة حيالها، كما تم إحالة عدد من المخالفات للتفتيش المكتبي.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية