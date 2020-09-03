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شاهد روعة الطبيعة الساحرة في "نيوم".. المياه صافية والشواطئ مبهرة

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التقطتها عدسة "لو كورنو" وتكشفت مدى جمال الأجواء على امتداد 468 كم

شاهد روعة الطبيعة الساحرة في

التقطت عدسة مارك لو كورنو مجموعة من الصور الطّبيعة السّاحرة في نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية.

ووفق حساب نيوم على "تويتر": ستأخذكم صور الطّبيعة السّاحرة في #نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية في رحلة استكشافيّة على امتداد 468 كم بامتداد خطّ السّاحل وشواطئه المبهرة.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب ، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

شاهد روعة الطبيعة الساحرة في

نيوم البحر الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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