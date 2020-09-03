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مقتل 16 مسلحًا مواليًا لإيران في غارات إسرائيلية على شرق سورية

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مقتل 16 مسلحًا مواليًا لإيران في غارات إسرائيلية على شرق سورية مقتل 16 مسلحًا مواليًا لإيران في غارات إسرائيلية على شرق سورية
ينتمون إلى ميليشيات عراقية تدين بالولاء لطهران

مقتل 16 مسلحًا مواليًا لإيران في غارات إسرائيلية على شرق سورية

قُتل 16 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل، اليوم (الخميس) في ضربات شنّتها طائرات يرجّح أنها إسرائيلية على شرق سورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيات عراقية موالية لطهران، وقتل سبعة منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى التسعة الآخرون في ضربات جنوب البوكمال في محافظة دير الزور، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال الحدودية مع العراق والميادين، تخضع لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام السوري.

وأعلن النظام السوري الليلة الماضية عن تصدي دفاعاته الجوية لرشقة صواريخ أطلقها طيران العدو الإسرائيلي باتجاه مطار التيفور، في محافظة حمص في وسط البلاد، من دون تسجيل خسائر بشرية.المرصد السوري لحقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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