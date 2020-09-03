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سفلتة طريق مغلق تثير دهشة سكان بحي الواحة جدة

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رغم أن مداخل ومخارج وشوارع الحي تعاني من الحفر والمطبات

سفلتة طريق مغلق تثير دهشة سكان بحي الواحة جدة

تفاجأ سكان حي "الواحة 5" بشمال شرق جدة بسفلتة إحدى الشركات لشارع مغلق منذ فترة لا يخدم الحي، بينما لا تزال مداخل ومخارج وشوارع الحي الداخلية تعاني من الحفر والمطبات.

وتساءل عدد من سكان الحي عن جدوى تهيئة الشارع وتوسعته رغم أنه مغلق بعقم ترابي ويعاني من جريان المياه الجوفية، وغير نافذ، وتسبب في تلفيات للسيارات التي تحاول المرور منه رغم مطالبهم المتكررة بإيجاد حل لهذه المعاناة، خاصة وأن الشارع يخدم المتجهين إلى شارع فلسطين، ويسهل الخروج والدخول للحي.

وكانت سبق قد نشرت قبل نحو عامين معاناة السكان واستياءهم من عدم تجاوب الجهات المختصة وإيجاد حلول لهذا الشارع وإعادة افتتاحه لخدمتهم وتخفيف الازدحام عنهم مما جعلهم يبحثون عن طرق بديلة للدخول والخروج من الحي، إضافة إلى انتشار البعوض بشكل كثيف حول تجمعات المياه الموجودة فيه والروائح الكريهة المنبعثة منه طوال الوقت.

سفلتة طريق مغلق تثير دهشة سكان بحي الواحة جدة

سفلتة طريق مغلق تثير دهشة سكان بحي الواحة جدة

جدة حي الواحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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