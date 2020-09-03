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"الجدعان": الشعب السعودي لعب دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا

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"الجدعان": الشعب السعودي لعب دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا "الجدعان": الشعب السعودي لعب دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا
قال: مكّن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان: إن الشعب السعودي لعب دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا، مما مكّن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة.

وكان الوزير قد أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني 2020 الذي تنظمه "مؤسسة يوروموني العالمية" بالشراكة مع وزارة المالية أن عام 2020 من أكثر الأعوام تحدياً منذ سنوات، موضحاً أن المملكة لديها قدرة كبيرة للتعامل معها، مبيناً أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة قائلاً: "عملنا على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جداً".


وأكد "الجدعان" أن #الملك_سلمان أمر بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، ونركز على حماية المواطنين، وإيجاد الموارد الصحية الكافية، موضحاً: السعودية وضعت خطة استباقية لحماية المواطنين من الجائحة، وأعدنا توجيه الموارد للصحة.


وانطلق اليوم مؤتمر يوروموني السعودية 2020 الافتراضي، بالشراكة مع وزارة المالية، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمختصين في القطاع المالي لتسليط الضوء على قصة المملكة الاقتصادية.

وتناقش فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2020"، افتراضياً، كيفية تعامل المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط مع أزمة كورونا مالياً، وتأثير الجائحة على الميزانية السعودية والتغيرات التي طرأت على أوجه الإنفاق الحكومي.

ويعد مؤتمر "يوروموني السعودية" أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، ويأتي قبل أشهر قليلة من استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين نهاية العام الجاري.وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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