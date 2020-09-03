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وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10%

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وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10% وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10%
خلال كلمته في مؤتمر اليورومني

وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10%

أوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان خلال كلمته أمام مؤتمر "يورومني " الافتراضي أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا مع العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وفيما يخص السياحة قال الجدعان إن السياحة الداخلية زادت بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعني وفق الخبراء زيادة
الإيرادات السياحية وفقًا لمركز الأبحاث والدراسات " ماس"، حيث بلغ حجم الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام الماضي 2019 نحو 53 مليار ريال مقارنة بعام 2018 البالغ 48 مليار ريال بنمو 10.4 في المائة، ليسجل بذلك الإنفاق للسياحة المحلية مستوى قياسيًا ويعود40 في المائة من حجم الإنفاق لغرض الرحلات والتسوق، فيما 25 في المائة إلى أغراض الزيارات العائلية والأصدقاء فيما سجل 27 في المائة من حجم الإنفاق للأغراض الدينية، ونمت الرحلات للسياحة الداخلية بنحو 12.6 في المائة، لتبلغ 48 مليون رحلة مقارنة بنحو42.6 مليون رحلة للعام الذي سبقه 2018.وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية