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"التأمينات الاجتماعية" تدعو إلى التأكد من تسجيل الأجور الصحيحة

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"التأمينات الاجتماعية" تدعو إلى التأكد من تسجيل الأجور الصحيحة "التأمينات الاجتماعية" تدعو إلى التأكد من تسجيل الأجور الصحيحة
في إطار نشر الوعي بين عملائها وحرصاً منها للحفاظ على حقوقهم

أطلقت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، اليوم، حملة إعلامية وإعلانية توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو فيها المشتركين إلى التأكد من تسجيل الأجور الصحيحة؛ وذلك امتداداً لحملات المؤسسة في نشر الوعي بين عملائها وحرصاً منها للحفاظ على حقوقهم.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تحقق المشترك من أجره المسجل في نظام التأمينات وفق الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل "ساند"، مبينةً أن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وذكرت أن الحملة شملت توجيه رسائل لأصحاب العمل تحثهم على الالتزام بأحكام النظام وتسجيل كافة العاملين لديهم وفق أجورهم الصحيحة، مؤكدةً أن تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

وأشارت إلى أن بعض أصحاب العمل قد يلجأ إلى تسجيل الموظفين لديه بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل قيمة الاشتراك المقررة، مبينةً أن هذا الإجراء يعد تحايلاً على أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ويسلب حقوق الموظفين، حيث إن حقوقهم المستقبلية سيتم احتسابها بناءً على الأجور المسجلة.

ودعت المؤسسة المشتركين إلى التحقق من أجورهم المسجلة من خلال الدخول إلى حساباتهم في تطبيق تأميناتي أو عبر موقع التأمينات أون لاين.التأمينات الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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