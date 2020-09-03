أخبار عاجلة

الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
المجلس الصحي و"هدف" يطلقان برنامجاً لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي -
أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين -
"النابغة الكفيف".. يتحدث الإنجليزية والفرنسية وحصل على امتياز في جامعة الأزهر -
تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"دمي لوطني".. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم

Print
"دمي لوطني".. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم "دمي لوطني".. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم
يدشنها اليوم سعود بن مشعل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية

يدشن اليوم الخميس الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة التبرع بالدم بعنوان "دمي لوطني" لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع غرناطة سكوير، تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا إلى 11 مساءً.

وبيّن الأمير سعود بن مشعل أن هذه الحملة تأتي شكرًا وعرفانًا للتضحيات التي يقدّمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ مؤكدًا أن هذا أقل واجب يتم تقديمه لأبطالنا في الحد الجنوبي؛ لما يقومون به من عمل لحماية الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية