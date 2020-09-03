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العضايلة يوضح كيفية السفر من وإلى الأردن

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العضايلة يوضح كيفية السفر من وإلى الأردن العضايلة يوضح كيفية السفر من وإلى الأردن

جى بي سي نيوز :- اوضح وزير الاعلام امجد العضايلة خلال ايجاز صحفي مساء اليوم الاربعاء انه وبشأن المسافرين إلى الخارج، القادمين والمغادرين، قال العضايلة إنه سيتمّ تسهيل مرورهم من خلال إبراز تذاكر السفر للنقاط الأمنيّة التي يمرّون بها.

وفيما يتعلّق بخطّة عودة المواطنين الأردنيين، قرّرت خليّة أزمة كورونا إعادة تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتباراً من تاريخ 8/9/2020م، وفقاً لضوابط وشروط تضمن السلامة العامّة والوقاية والاحتراز؛ على النحو الآتي:

في حال لم يتمّ إحضار فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر سيخضع القادم للحجر المؤسّسي لمدّة أربعة عشر يوماً.

تنطبق هذه الإجراءات على غير الأردنيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، كما تنطبق على جميع المعابر الحدوديّة.

أما الراغبون بالسفر إلى خارج المملكة، فأكد العضايلة بأن مغادرتهم متاحة في أي وقت، وبحسب توافر الرحلات للوجهات التي يريدونها. وموافقة الدول المستضيفة على استقبالهم.

وبين أن وزير النقل سيعلن يوم غدٍ تفاصيل عودة الرحلات المنتظمة، والبرتوكول الصحّي المتبع، وقائمة الدول المصنّفة بأنّها حمراء أو صفراء أو خضراء؛ علماً بأنّ هذه القوائم تتغيّر بين فترة وأخرى.

جي بي سي نيوز

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