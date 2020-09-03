تعرفوا على قائمة "الدول الخضراء و الصفراء والحمراء" التي اعدتها الحكومة
جي بي سي نيوز:- نشرت وزارة الصحة ، قائمة تصنيف الدول الى خضراء وصفراء وحمراء.
وشملت قائمة الدول الخضراء :
الصين و افغانستان وجيبوتي ومصر وايسلندا ، وسنغافورة وايرلندا وايطاليا ، وكزاخستان وماليزيا ، ونيوزلندا والنرويج وسلطنة عمان، وباكستان وقطر والصومال وتايوان وتايلند ..
اما الدول الحمراء فشملت :
الأرجنتين، وبلجيك و البانيا و البوسنة والبرازيل وفرنسا والعراق، ولبنان ، ومولدافيا ، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) ورومانيا و يوليفيا.