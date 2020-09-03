★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- نشرت وزارة الصحة ، قائمة تصنيف الدول الى خضراء وصفراء وحمراء.

وشملت قائمة الدول الخضراء :

الصين و افغانستان وجيبوتي ومصر وايسلندا ، وسنغافورة وايرلندا وايطاليا ، وكزاخستان وماليزيا ، ونيوزلندا والنرويج وسلطنة عمان، وباكستان وقطر والصومال وتايوان وتايلند ..

اما الدول الحمراء فشملت :

الأرجنتين، وبلجيك و البانيا و البوسنة والبرازيل وفرنسا والعراق، ولبنان ، ومولدافيا ، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) ورومانيا و يوليفيا.