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تعرفوا على قائمة "الدول الخضراء و الصفراء والحمراء" التي اعدتها

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جي بي سي نيوز:-  نشرت وزارة الصحة ، قائمة تصنيف الدول الى خضراء وصفراء وحمراء.

 

وشملت قائمة الدول الخضراء : 

 

 

 

الصين  و افغانستان وجيبوتي ومصر وايسلندا ،  وسنغافورة وايرلندا وايطاليا ، وكزاخستان وماليزيا ، ونيوزلندا والنرويج وسلطنة عمان، وباكستان وقطر والصومال وتايوان وتايلند ..

 

 

 

اما الدول الحمراء فشملت :

 

 

 

الأرجنتين، وبلجيك و البانيا و البوسنة والبرازيل وفرنسا والعراق، ولبنان ، ومولدافيا ، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) ورومانيا و يوليفيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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