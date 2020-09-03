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مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمة

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مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمة مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمة
باشرته أربع فِرَق إسعافية وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب بمكة المكرمة

لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب مركبة على طريق "مكة- جدة" السريع.

وتفصيلًا؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة- جدة السريع، بالتحديد بعد كوبري الزايدي في اتجاه مكة، وبه عدد من الإصابات.. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة و4 إصابات؛ إصابتان متوسطتان، وإصابتان طفيفتان، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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