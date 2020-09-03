صندوق الاستثمارات: نؤمن بدور الشباب وطوَّرنا برنامجًا مع لوسيد موتورز لتدريبهم

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قال: الشركة شجّعت قطاع صناعة السيارات على إعادة النظر في إمكانيات "الكهربائية"

قال #صندوق_الاستثمارات_العامة: إنه يؤمن بدور الشباب في صناعة مستقبل مستدام لمملكتنا؛ مبينًا أنه لذلك قام -منذ عام 2019م- بتطوير برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز؛ لتدريب شبابنا من المبتكرين الذين سيسهمون في صناعة مستقبل اقتصادنا.

وتابع الصندوق في تغريدة له: شجعت شركة @LucidMotors قطاع صناعة السيارات على إعادة النظر في إمكانيات وقدرات السيارات الكهربائية. كما أنها بدأت ثورة جديدة من مقرها الرئيسي في وادي السليكون؛ حيث ألغت من خلالها جميع قيود التصميم لتجعل عملية التنقل أكثر إبداعًا وفنًّا.صندوق الاستثمارات العامة