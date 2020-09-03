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طقس الخميس: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك

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طقس الخميس: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك طقس الخميس: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك
تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط المملكة وشمالها

طقس الخميس: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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