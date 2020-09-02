أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دولة ذات سيادة.. السماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها لا يتعارض مع القانون الدولي

Print
السعودية دولة ذات سيادة.. السماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها لا يتعارض مع القانون الدولي دولة ذات سيادة.. السماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها لا يتعارض مع القانون الدولي
المملكة الداعم الأول للقضية الفلسطينية إيماناً منها بأنه واجب عربي وإسلامي

السعودية دولة ذات سيادة.. السماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها لا يتعارض مع القانون الدولي

وافقت المملكة اليوم، على طلب الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

ويأتي فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم والمغادر من الإمارات إلى كافة دول العالم، بناءً على طلب مباشر من أبو ظبي، حيث تمت الموافقة عليه بناءً على رغبة الأشقاء الإماراتيين، وهو لا يتخطى بأي حال من الأحوال لأية أمور أو التزامات أخرى.

وتؤكد المملكة العربية أنها دولة ذات سيادة وملتزمة نصاً وروحاً بما يجمعها مع أشقائها في المنطقة من اتفاقيات لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تمس أمنها أو استقرارها.

وعرفت المملكة دوماً بامتلاكها الآليات اللازمة للدفاع عن سيادتها واتخاذها القرارات الصائبة دون أدنى ضغط من أي جهة أياً كانت، واعتبارها السيادة "خطاً أحمر"، فالمملكة لها تأثيرها وثقلها السياسي والدولي، فدول السيادة والكرامة والقوة كالمملكة تكرس دائماً مفهوم عدم التدخل في شؤونها عبر خطابها السياسي، ومن خلال تداولها، وتعاملها مع مجريات السياسة وأحداثها.

من جهة أخرى، دعمت المملكة القضية الفلسطينية في جميع مراحلها، وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إيمانا منها بأن جهودها من أجل فلسطين تمثل واجباً تفرضه عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتيها العربية والإسلامية.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم تأكيداً على هذا النهج الذي انتهجته المملكة دوماً، حيث شدد على أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وأشار إلى أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وما تأكيد وزير الخارجية، إلا استكمالاً للرسالة التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام أعين العالم أجمع، بأن موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم.

ويتذكر الفلسطينيون مقولة خادم الحرمين الشهيرة للرئيس الفلسطيني: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

شبكة عيون الإخبارية