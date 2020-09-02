تجاوبًا مع "سبق".. الأحوال المدنية تنهي معاناة مواطنة أسقط اسمها من "أبشر" بداعي الوفاة

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أنهت الأحوال المدنية معاناة مواطنة بمحافظة بيشة وتم تسجيلها في نظام " أبشر" بعد إسقاط اسمها من السجلات الحكومية بداعي أنها متوفاة وهي على قيد الحياة، والسبب يعود لتسجيل اسمها على شقيقتها المتوفاة أثناء علاج الأخيرة في التأهيل الشامل بعسير قبل سنوات طويلة.

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوبًا لما تنشره "سبق" بعنوان "مواطنة ببيشة أُسقط اسمها من النظام وهي على قيد الحياة و"الصحة" أبلغنا "الأحوال" بالوفاة وفق الأنظمة.

وقال المواطن حميد محمد الحواشي زوج المواطنة "إنه وبحمد لله اتصلت بي الأحوال المدنية به، وأكدوا له إضافة زوجته في النظام، وبالفعل دخلت نظام "ابشر" وجدت اسم زوجتي مضاف وانتهت بذلك معاناتي.

وقدم الحواشي شكره لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ولأحوال منطقة عسير على التجارب وإنهاء معاناة زوجته .

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة المواطنة، وذكر حينها زوجها أن زوجتي "أحلام" على قيد الحياة لدي منها أطفال وهي موظفة بوزارة التعليم، وهي حية ترزق، ولله الحمد، لكن هناك جهات مختصة جعلتها متوفاة في النظام، وحاليًا ليست معي في نظام أبشر؛ كونها موضوعة متوفاة ومسقطة من نظام أبشر الخاص بي كزوج، ولم يعد لها أي معلومات".

وأوضح الزوج أن سبب هذا الإسقاط هو أن لها أختًا متوفاة (بدرية) كانت مريضة وهي طفلة، ودخلت (التأهيل الشامل) بأبها من تاريخ ولادتها، وأدخلت باسم زوجته "أحلام"، حتى بلغ عمرها 20 عامًا تقريبًا، وبعد أن تزوجت "أحلام" اكتشفنا أنها مسجلة في التأهيل الشامل عند توظيفها الذي كشف لنا ذلك".

وأضاف "الحواشي": "راجعت أنا ووالدها لهم، وطلبنا تعديل الاسم، وفعلاً عدلوه عندهم في التأهيل الشامل، وبعثوا خطابًا لمستشفى عسير المركزي للتعديل؛ كون مراجعتها هناك للعلاج بشكل مستمر، وبعدها توفيت "بدرية" شقيقة زوجتي بأحد المستشفيات بعسير، وعلى إثر ذلك تم تسجيل اسم زوجتي بدلاً من اسم أختها بدرية، مما ترتب عليه جعل حالتها (متوفاة) بموجب شهادة الوفاة المرفقة وأمر الدفن ونموذج الوفاة الصادرة من المستشفى".

وذكر متحدث "صحة عسير"، عبدالعزيز آل شايع، حينها لـ"سبق" أنه "إشارةً إلى استفساركم بشأن المواطنة أحلام ناصر عبدالله الحواشي، عليه نوضح أنه تم إبلاغ الأحوال المدنية بالوفاة وفق الأنظمة بموجب إقرار أحد ذويها، والذي استلم الجثمان باسم (أحلام)، وقد تم مخاطبة وإفادة الجهات ذات العلاقة في وقت سابق بذلك"