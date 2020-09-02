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مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

حصل موقع «مصراوي» على حقوق الرعاية الإعلامية الحصرية للموسم الثاني لبرنامج الديجيتال "مصر من البلكونة" الذي يقدمه محمد فتحي وياسمين نور الدين وأيمن عثمان ورضوى زكي وتنتجه شركة RadioOne .

وقال مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز التي تضم مواقع «مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت» أن هذه الرعاية تأتي ضمن سياسة المؤسسة للاهتمام بالمحتوى الهادف، مؤكدًا أن الفضاء الالكتروني يحتاج إلى مثل هذه البرامج المفيدة والهادفة والتي تؤكد للجميع الفرق بين التسلية والترفيه وهي من وظائف الإعلام التي لا غنى عنها، والابتذال الذي نرفضه جميعا ويجب ان نعمل على مواجهته بمحتوى جيد.

وأكد الجلاد على ثقته في شركة الإنتاج التي يقودها الخبير الإعلامي خالد حلمي صانع العديد من النجاحات على حد وصفه، مثمنًا إنتاجها لهذا النوع من البرامج الذي يفتش ويبحث عن الهوية المصرية.

من جهته قال الخبير الإعلامي خالد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة Radio One المنتجة للبرنامج أن سياسة الشركة منذ بدايتها قبل اكثر من ٢٠ عاما تقديم محتوى هادف، مؤكدا ان التعاون مع مؤسسة مصراوي يخدم صناعة المحتوى الجيد، وأن مثل هذه الشراكات هي الأمل في تطوير صناعة المنصات الجديدة لعرض المحتوى في عالم أصبحت حروبه حروب إعلامية في المقام الأول.

وقال حلمي أن «مصر من البلكونة» سيكون بداية لإنتاج برامج أخرى تحافظ للمشاهد والمستمع على هويته وتعرض على قناة (طوبة) على اليوتيوب والتي اختارت شعار " محتوى بيبني".

المعروف ان البرنامج يحمل اسم أحد الكتب الاكثر مبيعا لمقدمه محمد فتحي الذي قدم منه نسخة إذاعية قبل عدة سنوات مع المذيعة ياسمين نور الدين والتي شاركته في تأسيس قناة (طوبة) على اليوتيوب، وهي القناة التي دخلت في شراكة مع شركة Radio One وتعرض عدة برامج منها " عشان تبقى عارف" و "الكتالوج" و "مصر من البلكونة" الذي يشارك في اعداده وتقديمه الباحث أيمن عثمان صاحب صفحة تراث مصري الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ود. رضوى زكي إحدى أبرز المتخصصات في الاثار الاسلامية.

يتناول البرنامج حكايات تاريخية مدهشة من قلب التاريخ المصري القديم والحديث، وستعرضه «مصراوي» على منصاتها المختلفة أيام الأحد والثلاثاء والخميس في السابعة مساء .