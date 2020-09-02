مدير الأمن العام يكلف "القريني" مديرًا لمرور حائل

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أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتكليف العقيد محمد بن ناصر القريني، مديرًا لإدارة مرور منطقة حائل.

ويعدّ العقيد "القريني" من الكفاءات النشطة، وسبق أن تولى مناصب عدة في مرور منطقة الرياض؛ منها مدير شعبة السير بمرور مدينة الرياض، ومدير شعبة شمال الرياض.

وفي العام ١٤٤٠هـ كُلف "القريني" مديرًا لمرور محافظة المجمعة، فيما انتقل لاحقًا إلى شعبة السلامة بمرور الرياض، ثم مديرًا لإدارة التطبيقات والجودة بالإدارة العامة للمرور.

كما يملك "القريني" الخبرة العملية الكافية في القيادة الميدانية والتطوير الإداري بجميع الأقسام التي كُلف بها.

يذكر أن العقيد "القريني" عُرف بنجاح خططه لملاحقة المفحطين في الأماكن العامة وعند المدارس، وكان قد وضع خططًا في مدينة الرياض قضت تمامًا على حالات التفحيط داخل المدينة، ونجح ميدانيًّا في منع صغار السن من قيادة المركبات داخل الرياض.