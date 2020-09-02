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بالصور.. انتشال جثة عجوز من مياه ترعة بالشرقية

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بالصور.. انتشال جثة عجوز من مياه ترعة بالشرقية بالصور.. انتشال جثة عجوز من مياه ترعة بالشرقية

مصراوي Masrawy

06:18 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بمساعدة الأهالي، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة عجوز من مياه الترعة، أمام رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بعد ساعات من غرقه في قرية قنتير التابعة لدائرة المركز.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية قنتير التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، بغرق عجوز في مياه ترعة القرية، أثناء محاولته الصيد.

واستمرت محاولات البحث منذ عصر أمس الثلاثاء، قبل انتشال الجثة من مياه الترعة المقابلة لمبنى رئاسة مركز ومدينة الحسينية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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