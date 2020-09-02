"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة

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مصراوي Masrawy

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار، اليوم الأربعاء، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة اليوم، تتراوح شدتها بين 3-20 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 3 إلى 15 مللي.

وتشهد الهضبة الإثيوبية يوم الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3-15 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 1 إلى 10مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 إلى 10 مللي.

وتشهد الهضبة الإثيوبية يوم الجمعة أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3- 25 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 إلى 10 مللي.