وزيرة البيئة: وضع محميات محافظة الفيوم على خريطة السياحة

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لبحث سبل التعاون لتنشيط حركة السياحة البيئية بمحميات محافظة الفيوم.

وأكدت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن زيارتها للفيوم الهدف منها تطوير محميات الفيوم وبحث إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وكذلك دراسة سبل الترويج للسياحة البيئية بالمحافظة من خلال تفعيل الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية، وخاصة فى ظل تنوع طبيعتها وثرواتها.

وأكدت وزيرة البيئة أن ملف المحميات الطبيعية وتطويرها يعتبر من أهم الملفات التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها وتعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية منها، ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر والعالم، ومنها مناطق الشلالات ووادي الحيتان.

ورحب الدكتور أحمد الأنصاري بالتعاون مع الوزارة لتطوير حركة السياحة البيئية بها، وثقته الكاملة في وزارة البيئة، لتحقيق الأهداف بدقة وسرعة.

وناقش المحافظ وسائل الإصحاح البيئي للمنطقة الصناعية بالمحافظة، وتوفير موارد مالية للمحافظة من خلال تطبيق رسوم منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة.

وعرض محافظ الفيوم تنفيذ جولة افتراضية لمتحف تغيير المناخ بوادي الحيتان لتنشيط السياحة، وكذا موقف مزارع الاستزراع السمكي على ساحل بحيرة الريان، والتنسيق بشأن تنشيط السياحة البيئية، والعمل على الانتهاء من المقر الإداري لمحمية قارون، وتمهيد الطرق المؤدية إلى محميات وادي الريان وقارون تيسيرًا على الزائرين.