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بقيمة مليون و800 ألف جنيه.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 170 طربة لمخدر حشيش

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بقيمة مليون و800 ألف جنيه.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 170 طربة لمخدر حشيش بقيمة مليون و800 ألف جنيه.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 170 طربة لمخدر حشيش

مصراوي Masrawy

02:11 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 5 أشخاص بحوزتهم (170 طربة من مخدر الحشيش و8000 قرص مخدر) بالإسكندرية والإسماعيلية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتي (الإسكندرية، الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم استهداف المتهمين وضبطهم، على النحو التالي: ضبط (عاطلين – مقيمان بالإسكندرية – لها معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، 8000 قرص مخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

كما ضبطت أجهزة الأمن (3 عاطلين – مقيمين بالإسماعيلية – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و830 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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