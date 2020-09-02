خطفها من الشرقية وقتلها بالدقهلية.. يخنق طفلة ابنة عمه ويطلب فدية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لم يجد ابن عم الأم وسيلة للخروج من الضائقة المالية التي ألمت به، سوى خطف طفلة ابنة عمه، صاحبة الأعوام الخمسة وطلب فدية بمساعدة آخرين، وبالقبض على المتهم اعترف بخطف المجني عليها وقتلها خوفًا من افتضاح أمره.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبو كبير، الخميس الماضي، من "إسراء.ج" 26 عامًا، ربة منزل، مُقيمة عزبة "التل" التابعة لقرية "طوخ"، باختفاء طفلتها "أروى.ع" 5 أعوام، أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

كثفت أجهزة الأمن جهودها للعثور على الطفلة، وبعد مرور يومين على اختفائها، عثر عدد من أهالي قرية "بشلا" التابعة لميت غمر بالدقهلية، على جثتها، فيما تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم والدة الطفلة، ويُدعى "أحمد.م.إ" 18 عامًا، حاصل على دبلوم ثانوي تجاري، والذي استعان بـ 3 من أصدقائه لخطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل، وعذبها وقتلها وتخلص من جثتها خوفًا من افتضاح أمره.

جرى ضبط 3 من المتهمين، فيما تبين أن المتهم الأول كان يمر بضائقة مالية دفعته لخطف الطفلة وطلب فدية، إلا أنه كتم أنفاس الصغيرة وقتلها بعد بعدما تعرفت عليه.