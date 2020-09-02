"إمبيلا".. تقنية تنقذ ستينياً من تضيقات بالشرايين بـ"سعود الطبية"

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في عملية قسطرة قلبية هي الأولى باستخدام الجهاز لتقليل المخاطر

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب نجاح أول عملية قسطرة قلبية باستخدام أحدث الأجهزة "إمبيلا" لمريض ستيني يعاني تضيقات في شرايين عدة، وتمّت إزالة الجهاز بنجاح بعد عملية القسطرة القلبية، الذي يسهم في تقليل مخاطر عمليات القسطرة القلبية المعقدة.

وأوضح مدير المركز الدكتور مبارك الدوسري؛ أن أهمية استخدام الجهاز تكمن في توفير الدعم اللازم وتسهيل مهمة عمل الفريق الطبي في أثناء عمليات القسطرة القلبية عالية الخطورة، بضخ الدم البطيني مباشرة للأورطى والشرايين القلبية، بحيث يتم تمرير هذا الجهاز عن طريق الفخذ وتثبيته في الجهة اليسرى من القلب بوساطة القسطرة القلبية.

ونوّه الدوسري، بأنه تمت إزالة الجهاز بنجاح بعد عملية القسطرة القلبية، وأن المريض حالياً بحالة صحية مستقرة وجيدة، ويستعد للخروج من المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وختم تصريحه مقدماً شكره لإدارة المدينة على حرصها الدائم والعمل الدؤوب لتوفير أفضل وأحدث السبل العلاجية.

مدينة الملك سعود الطبية