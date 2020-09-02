أعجوبة تعانق السحاب.. شاهد قرية سعودية فوق قمة من الحمم البركانية

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يصعب الوصول إليها.. والفيديو الجوي أظهَرَ جمال التشكيلات الصخرية

مساحات ملساء الشكل تتخللها بقع خضراء مورقة، وجمال أخاذ يخطف الأنفاس.. هذا ما ستراه عند النظر إلى قرية غيه السعودية من الجو، والتي تجلس فوق قمة من الحمم البركانية الملساء في منطقة عسير.

ويقول تقرير مصور على موقع "CNN" بالعربية: تحتضن المملكة العربية السعودية العديد من القرى المثيرة للاهتمام، بداية من القرى المعلقة التي تتواجد في شمال عسير، وليس انتهاء بقرية "ذي عين" التراثية في منطقة الباحة التي تتميز بجمال طريقة بنائها؛ وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

أما قرية "غيه" في منطقة عسير؛ فهي قرية أخرى من شأنها أن تخطف أنفاسك.

وتُعد قرية "غيه" في المملكة العربية السعودية قرية أثرية فريدة.

ويهتم المصور السعودي حسن الحريصي بإبراز الزوايا المميزة التي تحتضنها بلاده، وشجعه ذلك على توثيق قرية غيه التي تقع على جبل "تهوي".

وإذا كنت تظن أن زيارة القرية تجربة مميزة؛ فمن شأن هذا الفيديو الجوي الذي التقطه الحريصي أن يُظهر لك أيضًا الصورة الشاملة لجمال التشكيلات الصخرية التي تجلس عليها القرية.

وعند حديثه عن القرية مع موقع "CNN" بالعربية، قال المصور إنها عبارة عن "عدة منازل متقاربة في قلب جبل بركاني يتميز بطبيعة صعبة".

وأضاف المصور أن سكان جنوب السعودية وظفوا مزايا هذه المنطقة لصالحهم؛ فهي تعد "قرية محصنة"؛ وفقًا لتعبيره.

وبُنيت هذه القرية فوق حمم بركانية متحجرة؛ بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".

ويصل ارتفاع هذه القرية الأثرية، التي تعانق الضباب، إلى أكثر من 700 متر؛ وفقًا للوزارة.

ومثلما يوحي به منظر الصخور الملساء فيها؛ أكد السعودي أن رحلة الوصول إلى "غيه" تتخللها بعض المخاطر.

ولذلك، يجب توخي الحذر عند التسلق وبذل الجهد البدني في الطريق إليها بسبب صخورها الملساء ذات الارتفاعات الشاهقة.

وقد تكون صعوبة الوصول إليها، هي ما جعلت القرية بهذه الدرجة من الجمال، وبعيدة عن الناس؛ وفقًا لما قاله الحريصي.

وزار المصور القرية عدة مرات في السابق، ووثق تفاصيلها في عام 2019.

ومن المواقع التي وثقها المصور حسن الحريصي في السعودية أيضًا، جبال القهر وتكويناتها الصخرية غريبة الشكل، كما أنه أدهش مستخدمي التواصل الاجتماعي في بداية عام 2020 عن طريق مقطع فيديو يُظهر موجة من الغيوم التي تتحرك بانسياب فوق قمم المملكة.