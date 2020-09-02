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"الدوسري" يزور "عمل حبونا" ويلتقي منسوبي الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

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قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، بزيارة تفقدية لفرع العمل والضمان الاجتماعي بمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران، والْتقى منسوبي الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وناقش سير العمل مع الموظفين.

واطلع "الدوسري" خلال الزيارة على إنجاز المعاملات، وشارك المفتشين بجولة على بعض المحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق نظام التوطين في المنشآت الخاضعة للتوطين، ثم قام بزيارة لمحافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وتمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي.

وزار الدوسري بلدية محافظة حبونا، الْتقى خلالها رئيس بلدية حبونا صالح آل عمر لمناقشة بعض المواضيع وسبل تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الطرفين فيما يخدم الوطن والمواطن.

وأشاد "الدوسري" في نهاية الزيارة بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قِبَل منسوبي فرع الوزارة بمحافظة حبونا والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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