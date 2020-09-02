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علي محسن صالح يثمّن الدعم الثابت للتحالف في قتال المتمردين الحوثيين

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علي محسن صالح يثمّن الدعم الثابت للتحالف في قتال المتمردين الحوثيين علي محسن صالح يثمّن الدعم الثابت للتحالف في قتال المتمردين الحوثيين
نائب الرئيس اليمني أشاد بتضحيات وبسالة مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة

علي محسن صالح يثمّن الدعم الثابت للتحالف في قتال المتمردين الحوثيين

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح؛ عن تقديره لدور تحالف دعم الشرعية في اليمن، ودعمهم الثابت لجهود الجيش الوطني في بلاده.

وحث الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ محافظة الجوف اليمنية، أمين العكيمي؛ على مضاعفة الجهود والاستمرار في حشد الطاقات وتوحيد مختلف المكونات، لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المحافظة.

وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات وبسالة مقاتلي الجيش والمقاومة المسنودين من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مواجهة ميليشيا الحوثي التي وصفها بأنها "عصابة غاشمة" تستهدف النيل من هوية اليمنيين وعروبتهم ومكاسبهم الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الفريق محسن، بحث خلال الاتصال الهاتفي جهود استعادة مؤسسات الدولة في الجوف ودحر ميليشيا الانقلاب منها.

من جهته، أكد اللواء العكيمي، إحراز قوات الجيش اليمني نجاحات كبيرة، في قتالها ضد ميليشيا الحوثي؛ مشيراً إلى أوضاع النازحين والمشردين من جرّاء حرب الميليشيا الحوثية.تحالف دعم الشرعية في اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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