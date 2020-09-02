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القيادة تهنئ حاكمَي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

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القيادة تهنئ حاكمَي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما القيادة تهنئ حاكمَي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما
أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ حاكمَي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتَي تهنئة للسيد اليساندرو مانشيني؛ والسيدة غراتسيا زافراني؛ الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَي تهنئة بهذه المناسبة للسيد اليساندرو مانشيني؛ والسيدة غراتسيا زافراني.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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