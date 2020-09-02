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أمير الشرقية ونائبه يهنئان الباطن .. بمناسبة صعود الفريق لدوري المحترفين السعودي

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أمير الشرقية ونائبه يهنئان الباطن .. بمناسبة صعود الفريق لدوري المحترفين السعودي

بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ، صعود نادي الباطن من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري المحترفين السعودي.


ونوّه أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكدًا أن الجهود التي بذلتها إدارة نادي الباطن، والعمل الاحترافي الذي قدمته، خير برهان على أن الطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية ، قادرة على صناعة المستحيل، وتحقيق طموحات وآمال المشجعين، وإحداث الفارق في الحراك الرياضي، مباركًا لمجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي الباطن، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري المحترفين السعودي.


وكان أمير المنطقة الشرقية قد التقى مجلس إدارة نادي الباطن قبل بداية الموسم الرياضي لهذا العام، بحضور نائبه ومحافظ حفر الباطن، بعد تزكية مجلس الإدارة الحالي، وأكد في حديثه أن عودة النادي للأضواء ليست مستحيلة متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، وأشاد باهتمام محافظ حفر الباطن ودعمه النادي.

من جهة أخرى بارك نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز صعود نادي الباطن من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري المحترفين السعودي.
ونوه بالدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، مؤكدًا أن صعود نادي الباطن إلى دوري المحترفين السعودي سيضيف لرياضة المنطقة الشرقية، ويضفي مزيدًا من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي.


وأضاف أن تحقيق هذا الصعود جاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهير النادي، والارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضي المنطقة، مباركًا لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي ومشجعي نادي الباطن، متمنيًا لهم التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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