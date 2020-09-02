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وزير الثقافة: "مجمع الملك سلمان للغة العربية" يؤكد ريادة إقليميًا ودوليًا

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وزير الثقافة: "مجمع الملك سلمان للغة العربية" يؤكد ريادة السعودية إقليميًا ودوليًا وزير الثقافة: "مجمع الملك سلمان للغة العربية" يؤكد ريادة إقليميًا ودوليًا
ثمّن موافقة مجلس الوزراء على إنشائه ودعم القيادة غير المحدود للقطاع الثقافي

وزير الثقافة:

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على دعمهما غير المحدود للثقافة والمثقفين، مثمنًا موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة: "إن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا وذلك تثمينًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولجهوده المخلصة لخدمة الثقافة العربية وحرصه على اللغة العربية ودعمه لكل الجهود المبذولة في سبيل صونها والمحافظة عليها"، موضحًا أنه سيكون مجمعًا عالميًا لخدمة اللغة العربية ودعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة، ما يؤكد ريادة المملكة العربية في خدمة لغة القرآن الكريم.

ويأتي إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميًا وعالميًا، وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية.

وسيعمل المجمع على تعزيز الهوية الثقافية العربية، وتشمل أنشطته دعم تطبيقات ومنتجات وأبحاث اللغة العربية في المملكة والعالمين العربي والإسلامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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